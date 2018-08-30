Вице-премьер Италии призвал Макрона не поучать других

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует не поучать других, а открыть границы и принять десятки тысяч беженцев, которых французский президент обещал пустить в страну, заявил в четверг вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

"Вместо того чтобы давать уроки другим, я бы предложил лицемерному президенту Франции вновь открыть границы и приютить тысячи беженцев, которых он обещал принять", - написал М.Сальвини в Facebook.

Сальвини заявил, что с начала 2017 года "Франция во главе с молодчиной Макроном" отказала в пересечении границы Италии и Франции более чем 48 тыс. мигрантов, в том числе женщинам и детям.

Сальвини подчеркнул, что Италия "больше не является европейским лагерем для беженцев".

Ранее в среду Макрон заявил, что националисты и противники иммиграции правы, когда называют его своим главным оппонентом.

Западные СМИ отмечают, что такие заявления французского президента прозвучали после того, как накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МВД Италии Маттео Сальвини подвергли критике Макрона и назвали его лидером блока европейских стран, настроенных положительно в отношении иммиграции.