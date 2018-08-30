Британский и французский тральщики сопроводили корабль ВМФ России через Ла-Манш

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Британский минный тральщик Hurworth проследил за прохождением через пролив Ла-Манш российского разведывательного корабля "Юрий Иванов", говорится в сообщении Королевского военно-морского флота Великобритании в четверг.

Британский минный тральщик сопровождал российский корабль, когда он шел у территориальных вод страны. Вместе с ним в операции были задействованы британские вертолеты, а также французский минный тральщик Thetis.

"Задание по слежению за "Юрием Ивановым" вблизи британских вод для нас является обычным делом, - сказал командир тральщика капитан третьего ранга Марк Хьюард. - Российские корабли часто проходят (вблизи Великобритании - ИФ), направляясь или возвращаясь из дальнего похода".

"Тем не менее, обеспечение морской безопасности Соединенного Королевства остается важной задачей, особенно в периоды повышенной активности, как сейчас", - добавил капитан.

При этом британский ВМФ напоминает, что 20 августа минный тральщик Hurworth сопровождал российский ракетный фрегат "Адмирал Макаров", которой также проходил через Ла-Манш по пути в Средиземноморье.