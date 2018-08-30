Украинский МИД подготовил документы о денонсации Договора о дружбе с Россией

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов для денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году, заявил глава МИД Павел Климкин.

"Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Мы его обработали. В ближайшее время внесём его формально", - сказал глава МИД журналистам в Киеве.

Климкин добавил, что срок действия Договора завершается и "не может быть и речи о том, чтобы он продлевался".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.