Глава МИД Украины пообещал продолжить пересмотр договоров с Россией

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД проводит инвентаризацию существующих нормативно-правовых актов с РФ и в ближайшее время общественность сможет увидеть дальнейшие шаги.

"Мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в прошлой реальности. Будут и в ближайшее время дальнейшие шаги, вы их увидите", - сказал министр в эфире ток-шоу "Свобода слова" поздно вечером в понедельник, отвечая на вопрос о том, будет ли в ближайшее время прекращено действие договоров с РФ.

28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для начала процедуры прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

3 сентября глава государства уточнил, что вопрос продления или непродления этого договора - в компетенции президента Украины. После получения необходимых документов от МИД он намерен "в срок до 30 сентября направить со своей подписью сообщение Российской Федерации о непродлении действия" этого договора