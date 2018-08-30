Палестинский министр получил ранения в столкновениях с израильскими военными

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Палестинский министр Валид Асаф, глава ведомства по делам израильских поселений на палестинских территориях, был ранен после того, как израильские военные открыли стрельбу резиновыми пулями по протестующим палестинцам в Каркаре к западу от Рамаллы, сообщает в четверг палестинское агентство ВАФА.

Инцидент произошел в ходе марша протеста, ранения в общей сложности получили три палестинца. Палестинцы проводят акции протеста в Каркаре в связи с тем, что Израиль принял решение о возведении новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

Для сдерживания протестующих израильские военные применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, отмечает ВАФА.