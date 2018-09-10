Главные новости
Культура"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" от РоссииВ РоссииНа родителей подростков, задержанных на акции в Петербурге, составили более 70 протоколовВ РоссииЭксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отца
В мире

Десять палестинцев ранены в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Десять палестинских демонстрантов пострадали в понедельник после того, как израильские военные открыли огонь по акции протеста, проходившей в секторе Газа, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на палестинских медиков.

По информации Associated Press, инцидент произошел на пляже, где палестинцы собрались на акции, организованные движением ХАМАС.

В свою очередь израильские военные заявили, что начали стрелять, когда палестинцы принялись кидать в них взрывные устройства и горящие шины.

Ранее в движении ХАМАС, контролирующем сектор Газа, заявили, что акции протеста продолжатся, в то время как представители Египта пытаются предпринимать меры по урегулированию конфликта между палестинцами и израильтянами.

С 30 марта 2018 года в секторе Газа в районе пограничных укреплений регулярно проходят акции протеста. За пять месяцев беспорядков около 125 участников протестов погибли. С израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Израиль, Палестина

Новости по теме

В мире
Пентагон опроверг применение фосфорных бомб в СирииПентагон опроверг применение фосфорных бомб в Сирии
Ни одно подразделение армии США в провинции Дейр-эз-Зор не обладает этим видом вооружений, заявили в оборонном ведомстве СШАПодробнее
 Трамп остался доволен парадом в честь 70-летия КНДРТрамп остался доволен парадом в честь 70-летия КНДР
Президент США поблагодарил Ким Чен Ына за то, что в Пхеньяне на этот раз не демонстрировали баллистические ракетыПодробнее
 Центр по примирению в Сирии сообщил о применении ВВС США фосфорных бомбЦентр по примирению в Сирии сообщил о применении ВВС США фосфорных бомб
Как утверждается, самолеты F-15 накануне нанесли удары по населенному пункту в провинции Дэйр-эз-ЗорПодробнее
 Опубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент МолдавииОпубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент Молдавии
Аварию спровоцировал выехавший на встречную полосу водитель грузовикаПодробнее
Президент Молдавии госпитализирован после ДТППрезидент Молдавии госпитализирован после ДТП
Машина, в которой ехал глава государства, перевернуласьПодробнее
 Прокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной
Изначально переписку пытались представить как попытку предложить секс в обмен на выгодную должностьПодробнее
 Премьер Абхазии погиб в ДТППремьер Абхазии погиб в ДТП
Глава абхазского правительства возвращался из СирииПодробнее
 РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалииРПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии
В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с ВарфоломеемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
"Мисс Америка-2019"6 фото
10 сентября
"Мисс Америка-2019"
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Культура"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" от РоссииВ РоссииНа родителей подростков, задержанных на акции в Петербурге, составили более 70 протоколовВ РоссииЭксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отцаЭкономикаКурс евро превысил 81 рубльКультураМинкультуры придумало новые ограничения для иностранных фильмовВ РоссииПесков назвал участие подростков в несанкционированных акциях результатом провокаций

Десять палестинцев ранены в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа

Суд в США отказал Бутиной в переводе под домашний арест

СМИ утверждают, что россиянка пыталась организовать встречу Лаврова с представителями американской стрелковой ассоциации Подробнее

Трамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением новой встречи

Ким Чен Ын планирует провести денуклеаризацию к концу первого президентского срока Трампа, отмечают СМИ Подробнее

Лидеры России и Китая обсудят взаимоотношения с США "на полях" ВЭФ

В США пообещали еще более жесткий ответ на новое применение химоружия Дамаском

В ЕС раскритиковали власти РФ за действия против участников акций 9 сентября

Хоккеисты омского "Авангарда" победили "Нефтехимик" на своем льду в Балашихе

Трамп отменил поездку в Миссисипи из-за угрозы урагана

Иностранный инструктор Нацгвардии Украины найден застреленным в киевской квартире

Сборная России провела пять голов в ворота команды Чехии

Сборная России провела пять голов в ворота команды ЧехииУже в первом тайме россияне добились крупного преимущества в счете Подробнее

Что произошло за день: понедельник, 10 сентября

В России подвели итоги выборов и митингов оппозиции, ФСБ связала деятельность СБУ с ИГ, "Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');