Десять палестинцев ранены в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Десять палестинских демонстрантов пострадали в понедельник после того, как израильские военные открыли огонь по акции протеста, проходившей в секторе Газа, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на палестинских медиков.

По информации Associated Press, инцидент произошел на пляже, где палестинцы собрались на акции, организованные движением ХАМАС.

В свою очередь израильские военные заявили, что начали стрелять, когда палестинцы принялись кидать в них взрывные устройства и горящие шины.

Ранее в движении ХАМАС, контролирующем сектор Газа, заявили, что акции протеста продолжатся, в то время как представители Египта пытаются предпринимать меры по урегулированию конфликта между палестинцами и израильтянами.

С 30 марта 2018 года в секторе Газа в районе пограничных укреплений регулярно проходят акции протеста. За пять месяцев беспорядков около 125 участников протестов погибли. С израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.