Экс-президент Аргентины предстала перед судом по делу о коррупции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, ныне занимающая пост сенатора, в понедельник дала пояснения в суде в рамках антикоррупционного расследования, сообщает El mundo.

Допрос продолжался в течение получаса. 65-летняя экс-глава государства давала суду показания по этому делу уже во второй раз. Как и до этого, она полностью отрицала свою вину, заявив, что не совершила никаких преступлений и не была вовлечена ни в какую незаконную деятельность.

На прошлой неделе полиция провела обыски в доме экс-президента после того, как федеральный судья Клаудио Бонадио направил в сенат петицию о том, чтобы частично снять с Киршнер парламентский иммунитет.

Расследование по делу о коррупции было инициировано после того, как в СМИ появились дневники водителя замминистра планирования Аргентины. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока Киршнер.