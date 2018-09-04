В Минске назвали "острыми" предстоящие переговоры Лукашенко и Путина

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут "острые, но конструктивные" переговоры.

"Президент поставил задачу подготовить действительно обстоятельный, содержательный разговор с российской стороной. Я убежден, что это будет, может быть, острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам решить проблемные вопросы, которые остаются в нашей сегодняшней повестке дня", - сказал Макей в интервью телеканалу "Беларусь-1" во вторник.

Как сообщалось, пресс-служба белорусского президента анонсировала встречу двух президентов с участием премьер-министров и вице-премьеров. Планируется, что встреча состоится 21 сентября на территории РФ. Лукашенко сообщил об очередной встрече с Путиным в расширенном составе после двусторонних переговоров в Сочи 18 августа.

Ключевыми проблемами в двусторонних отношениях в настоящее время являются текущие и перспективные условия поставки энергоносителей в Белоруссию и устранение торговых барьеров с российской стороны в отношении белорусской продукции.