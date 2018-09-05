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Арестованный в Дании теплоход "Новая Земля" отправился в рейс

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Судно "Новая Земля", по сообщению Российского профсоюза моряков арестованное в Дании 30 августа, отправилось в рейс. Об этом заявила пресс-служба компании-судовладельца ОАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) в среду.

"Теплоход "Новая Земля", находившийся на рейде порта Скаген (Дания), 5 сентября продолжил выполнение рейсового задания и следует на бункеровку и пополнение снабжения, а далее в порт погрузки. В ближайшее время судно будет выполнять работу в Арктике", - говорится в сообщении ММП.

Пресс-служба судовладельца сообщает, что на борту теплохода 19 человек, в порту загрузки пройдет смена экипажа. Отмечается, что сейчас экипаж обеспечен всем необходимым "в достаточном объеме для нормальной жизнедеятельности и безопасной эксплуатации судна".

В сообщении ММП официально не подтверждается факт ареста судна "Новая Земля" и других судов из состава флота компании, но говорится, "что касается работы остального флота, то в настоящее время компанией также осуществляются все необходимые мероприятия, связанные со снабжением судов, репатриацией экипажей и продолжением нормального функционирования флота". При этом местонахождение других судов ММП в компании не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну.

По данным системы MarineTraffic, в настоящее время "Новая Земля" покинула Скаген и движется в сторону Швеции.

Во вторник Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте сообщило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы) в отношении ММП. По данным следствия, сотрудники пароходства не получили зарплату на общую сумму более 8,7 млн рублей.

Ранее Российский профсоюз моряков со ссылкой на представителей Международной федерации транспортников (МФТ) сообщил, что 30 августа власти Дании арестовали судно ММП "Новая Земля".

По данным МФТ, в аналогичных ситуациях оказались экипажи судов ММП "Северная земля" и "Заполярье", которые находятся в Испании под арестом с мая и июля соответственно. Кроме того, с середины мая по непредвиденным причинам в США на рейде находится судно "Поморье". Положение моряков осложняется проблемами с визами, провиантом и топливом.

"Это только те известные трудовые конфликты, в решение которых вовлечены инспекторы МФТ по всему миру. Речь идет о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца", - приводятся в сообщении слова координатора МФТ в России Сергея Фишова.

В середине августа ООО "Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", подало заявление о признании банкротом ОАО "Мурманское морское пароходство". Как сообщалось на сайте Арбитражного суда Мурманской области, сумма исковых требований - 8,3 млн рублей. Другие подробности иска не раскрывались.

ОАО "Мурманское морское пароходство" обеспечивает базовую долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Владельцем, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", является Николай Куликов.

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Теги: Мурманское морское пароходство, Дания

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