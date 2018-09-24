В порту Испании задержали российское судно

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Судно "Заполярье" (компания-судовладелец ОАО "Мурманское морское пароходство", ММП) задержано в испанском порту, сообщается на сайте Российского профсоюза моряков.

По данным Международной федерации транспортников (МФТ), на прошлой неделе мурманский балкер был принудительно отбуксирован, поскольку создавал угрозу, находясь с лета на рейде Сеуты критически близко к берегу. Также испанские власти обеспокоены истекшим сроком регистровых документов, что исключает самостоятельное передвижение судна.

В федерации отмечают, что экипаж "Заполярья" имеет статус брошенного. Кроме того, шестеро моряков из числа экипажа требуют отправки домой, так как срок их контракта уже истек. Также моряки жалуются на "скверное снабжение и недостаток питьевой воды", нехватку топлива.

Согласно данным системы Marine Traffic, в настоящее время балкер "Заполярье" находится в порту Мотриль.

Всего, по сведениям МФТ, в иностранных портах на судах ММП находятся около 200 моряков с истекшими контрактами и "горячим желанием вернуться домой".

Как сообщалось, в настоящее время Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте расследует уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ по факту невыплаты зарплаты свыше трех месяцев работникам ММП. По данным следствия, сотрудники пароходства не получили зарплату на общую сумму более 8,7 млн рублей.

Ранее Российский профсоюз моряков со ссылкой на представителей Международной федерации транспортников сообщил, что 30 августа власти Дании арестовали судно ММП "Новая Земля". По данным МФТ, в аналогичных ситуациях оказались экипажи судов ММП "Северная земля" и "Заполярье", которые находятся в Испании под арестом с мая и июля, соответственно. Кроме того, с середины мая по непредвиденным причинам в США на рейде находится судно "Поморье". Положение моряков осложняется проблемами с визами, провиантом и топливом.

По сообщению пресс-службы ММП от 5 сентября, судно "Новая Земля" покинуло датский порт Скаген и продолжило рейс. После бункеровки, пополнения снабжения и смены экипажа судно будет выполнять работы в Арктике, отмечали в пароходстве. 11 сентября система Maine Traffic отобразила, что "Новая Земля" вернулась в порт приписки Мурманск.

Также судовладелец признал, что с конца апреля в Новом Орлеане вынужденно находится балкер "Поморье" и для сменного экипажа существуют трудности в оформлении виз. Как заявили в ММП, в разрешении ситуации компании помогает МИД России и, в частности, департамент Северной Америки министерства иностранных дел РФ.

Как сообщалось, в середине августа ООО "Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", подало заявление о признании банкротом ММП. Как сообщалось на сайте Арбитражного суда Мурманской области, сумма исковых требований - 8,3 млн рублей. Другие подробности иска не раскрывались.

Кроме того, голландская логистическая компания Kricon Services B.V. обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к пароходству на 30,64 млн рублей, а архангельское ЗАО "Бункерная компания" обратилось в Арбитражный суд Архангельской области, чтобы взыскать с ММП 99,86 млн рублей.

ОАО "Мурманское морское пароходство" обеспечивает базовую долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Владельцем, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", является Николай Куликов.