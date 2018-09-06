Минздрав Афганистана сообщил о 26 погибших в теракте на западе Кабула

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Двадцать шесть человек погибли, 91 человек получил ранения в результате двух взрывов, произошедших в минувшую среду на западе Кабула, приводит уточненные данные о жертвах теракта Министерство здравоохранения Афганистана.

Террорист-смертник привел в действие первое взрывное в среду вечером в спортивном центре в квартале Кала-е-Назир района Дашт-е-Барчи. После этого у здания центра, где собрались полицейские и журналисты, был взорван заминированный автомобиль.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).