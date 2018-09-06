ICANN предупредила о возможном сбое в работе интернета в октябре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) напоминает, что на 11 октября назначена первая в истории смена криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS).

ICANN публикует руководство с описанием того, чего следует ожидать в этом процессе, который называется "обновление ключа для подписания ключей (KSK)".

В заявлении подчеркивается, что, по данным ICANN, последствия смены KSK в корневой зоне для пользователей будут минимальные. Однако небольшой процент интернет-пользователей могут испытывать сложности при попытке открыть некоторые ресурсы. В течение 48 часов отдельные ресурсы для некоторых пользователей будут недоступны, они будут видеть ошибки типа "server failure" или SERVFAIL).

По оценкам ICANN, 99% пользователей не заметят последствий смены криптографических ключей.

В октябре 2016 года истек срок действия контракта между ICANN и Национальным управлением информации и связи (NTIA) Минторговли США. Как подчеркнули в корпорации, это ознаменовало собой переход координации и управления уникальными идентификаторами интернета в частный сектор. Отсутствие нового контракта между NTIA и ICANN означает, формально, что власти США не смогут оказывать прямого влияния на процессы управление доменными именами и IP-адресами.