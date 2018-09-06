В Group-IB заявили, что смена ключей безопасности DNS не приведет к сбоям в интернете

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Работа интернета не претерпит масштабных сбоев в связи со сменой ключей безопасности системы доменных имен (DNS), которую впервые в истории проведет корпорация по управлению доменными и IP-адресами (ICANN).

"Мы уверены, что ICANN подошел к обновлению настроек очень серьезно. Масштабных сбоев в работе интернета ждать не стоит. Если это и случится, то только для определенных доменов и будет устранено достаточно быстро. Поэтому процесс правильный, бояться его не стоит", - заявил "Интерфаксу" в четверг руководитель департамента системных решений компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений, Антон Фишман.

Он отметил, что изначально DNS не предусматривала какой-либо защиты и ничто не мешало злоумышленникам осуществить DNS-Spoofing - атаку, базирующуюся на перенаправлении трафика и возврате неверных данных о доменном имени.

"Также раньше можно было подменить конкретный DNS-сервер для всех пользователей и перенаправить их, например, на фишинговый ресурс. Подобные атаки происходили все чаще, поэтому и возникла необходимость в расширении DNSSEC. Оно полностью совместимо со стандартом DNS, т.е. даже провайдеры, регистраторы и пользователи без поддержки этого расширения могут работать с DNS-серверами", - сказал он.

По его словам, DNS, как и любая другая система, использующая инфраструктуру закрытых-открытых ключей, требует периодической их смены, чтобы злоумышленники не могли скомпрометировать всю систему.

"Сама архитектура DNSSEC - многоуровневая, и в данном случае подразумевается именно смена ключей верхнего уровня - KSK, взлом которых может привести к компрометации всей зоны или даже нескольких зон. Смена ключей - длительный и многоэтапный процесс, начатый уже давно, и все DNS-сервера верхних уровней к этому готовы", - сказал Фишман.

Ранее ICANN предупредила о возможных сбоях в работе интернета из-за первой в истории смены криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета. По их данным, потенциально с проблемами могут столкнуться около 750 млн человек по всему миру. Обновление запланировано на 11 октября, точная дата будет утверждена на заседании правления корпорации 12 сентября.

По оценкам ICANN, 99% пользователей не заметят последствий смены криптографических ключей.