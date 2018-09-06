Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей России
В мире

Владелец находящегося в порту США судна "Поморье" обратился в МИД РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В ОАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) в четверг вечером подтвердили наличие проблем с экипажем балкера "Поморье", который с конца апреля текущего года вынужденно находится в порту Нового Орлеана в США.

По сообщению пресс-службы компании, "задержка судна произошла в связи с потерей и ремонтом двух якорей и якорных цепей". Сейчас судовладелец занят вопросом репатриации и смены экипажа.

Отмечается, что сменный экипаж готов, но у моряков нет американских виз, а их оформление представляет трудность "ввиду особенностей политических взаимоотношений между странами". В частности, отмечают в ММП, нет возможности записаться на собеседование и подать документы на визу США.

"Отклик и желание помочь в разрешении сложившейся ситуации ОАО "ММП" получило только от министерства иностранных дел РФ. Компания в настоящий момент находится в постоянном контакте с Департаментом Северной Америки министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросу оказания содействия в оформлении виз США для направляемых на судно моряков", - говорится в сообщении ММП.

Со ссылкой на МИД России в пароходстве заявляют, что посольство США в Москве уже предоставило несколько дополнительных мест на визовое собеседование. В ближайшее время 15 членов сменного экипажа балкера "Поморье" пройдут эту процедуру.

Вместе с тем, на сайте Российского профсоюза моряков со ссылкой на координатора Международной федерации транспортников в США Дуэйна Будракса сообщается, что "на сегодняшний день у моряков (судна "Поморье" - ИФ) закончились контракты, нет американских виз, затруднительно их получить и сменному экипажу. Репатриация откладывается на неопределенный срок".

В середине августа ООО "Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", подало заявление о признании банкротом ОАО "Мурманское морское пароходство". Как сообщалось на сайте Арбитражного суда Мурманской области, сумма исковых требований - 8,3 млн рублей. Другие подробности иска не раскрывались.

ОАО "Мурманское морское пароходство" обеспечивает базовую долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Владельцем, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", является Николай Куликов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Поморье
В мире
Константинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православияКонстантинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православия
Патриарх Варфоломей, которого Украина просит о "единой поместной церкви", считает, что без Вселенского патриархата церкви будут "как овцы без пастыря"Подробнее
 Starbucks открыл первое кафе в ИталииStarbucks открыл первое кафе в Италии
В заведении будет работать обжарочный цехПодробнее
 Два человека погибли на острове Хоккайдо из-за землетрясенияДва человека погибли на острове Хоккайдо из-за землетрясения
Почти 40 человек числятся пропавшими без вестиПодробнее
 Трамп потребовал раскрыть автора публикации о противоречиях в Белом домеТрамп потребовал раскрыть автора публикации о противоречиях в Белом доме
Газета The New York Times опубликовала текст за авторством "высокопоставленного сотрудника" администрации президентаПодробнее
Минюст США проверит соцсети на нарушение свободы слова и конкуренцииМинюст США проверит соцсети на нарушение свободы слова и конкуренции
Прокуроры выяснят, сдерживают ли социальные сети обмен идеямиПодробнее
 Парагвай перенесет посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-АвивПарагвай перенесет посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив
В мае дипмиссию торжественно открыли в Иерусалиме, но новые власти южноамериканской страны намерены "способствовать миру на Ближнем Востоке"Подробнее
 В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяВ Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из Дубая
Некоторые пассажиры карантинного рейса побывали в Мекке, где зафиксирована вспышка гриппаПодробнее
 Мэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымМэй оказалась не заинтересована в разговоре с Путиным
Британский премьер уже обсудила новые данные об отравлении в Солсбери с Трампом и своим канадским коллегойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей РоссииВ РоссииТимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБВ миреКонстантинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православияВ миреStarbucks открыл первое кафе в Италии

Что произошло за день: четверг, 6 сентября

Поправки в пенсионный закон, новая работа Тимаковой и самые богатые семьи России Подробнее

Фотохроника 6 сентября

Фотохроника 6 сентября6 фото

Украина приостановила пропуск автомобилей через два из трех пунктов на границе с Крымом

Пункты "Каланчак" и "Чаплинка" временно закрыты в связи с опасной экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", пояснили в украинской погранслужбе Подробнее

Самарские ученые изобрели космический двигатель на смеси спирта с водой

Небензя связал новые выводы Лондона по Скрипалям с готовящейся провокацией в Идлибе

В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климата

В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климатаВ России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле, и на ближайшие 30-40 лет сценарий предопределен Подробнее

В ХМАО обнаружили пропавший два года назад автомобиль с телами мужчины и женщины

СНБО поддержал инициативу Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией

Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеДокумент предусматривает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возраста Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');