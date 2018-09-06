Владелец находящегося в порту США судна "Поморье" обратился в МИД РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В ОАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) в четверг вечером подтвердили наличие проблем с экипажем балкера "Поморье", который с конца апреля текущего года вынужденно находится в порту Нового Орлеана в США.

По сообщению пресс-службы компании, "задержка судна произошла в связи с потерей и ремонтом двух якорей и якорных цепей". Сейчас судовладелец занят вопросом репатриации и смены экипажа.

Отмечается, что сменный экипаж готов, но у моряков нет американских виз, а их оформление представляет трудность "ввиду особенностей политических взаимоотношений между странами". В частности, отмечают в ММП, нет возможности записаться на собеседование и подать документы на визу США.

"Отклик и желание помочь в разрешении сложившейся ситуации ОАО "ММП" получило только от министерства иностранных дел РФ. Компания в настоящий момент находится в постоянном контакте с Департаментом Северной Америки министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросу оказания содействия в оформлении виз США для направляемых на судно моряков", - говорится в сообщении ММП.

Со ссылкой на МИД России в пароходстве заявляют, что посольство США в Москве уже предоставило несколько дополнительных мест на визовое собеседование. В ближайшее время 15 членов сменного экипажа балкера "Поморье" пройдут эту процедуру.

Вместе с тем, на сайте Российского профсоюза моряков со ссылкой на координатора Международной федерации транспортников в США Дуэйна Будракса сообщается, что "на сегодняшний день у моряков (судна "Поморье" - ИФ) закончились контракты, нет американских виз, затруднительно их получить и сменному экипажу. Репатриация откладывается на неопределенный срок".

В середине августа ООО "Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", подало заявление о признании банкротом ОАО "Мурманское морское пароходство". Как сообщалось на сайте Арбитражного суда Мурманской области, сумма исковых требований - 8,3 млн рублей. Другие подробности иска не раскрывались.

ОАО "Мурманское морское пароходство" обеспечивает базовую долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Владельцем, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", является Николай Куликов.