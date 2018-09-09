Погибшего в ДТП премьера Абхазии похоронят 12 сентября в родовом селе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Похороны премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии состоятся 12 сентября, церемония прощания пройдет в Гудаутском районном Доме культуры, сообщили "Интерфаксу" в администрации президента республики в воскресенье.

Гагулия будет похоронен в родовом селе Лыхны Гудаутского района.

Как сообщала пресс-служба главы государства, президент Абхазии Рауль Хаджимба провел в воскресенье в Сухуме экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с гибелью премьера.

Хаджимба заявил о том, что в республике будет объявлен траур.

Пресс-секретарь главы республики Нала Авидзба сообщила "Интерфаксу", что Хаджимба возглавил государственную комиссию по организации похорон Гагулии.

Ранее на брифинге в воскресенье министр внутренних дел Гарри Аршба сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб глава правительства республики, по статье 263 УК Абхазии (нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека).

Он подтвердил, что ДТП произошло на 47-м километре трассы "Псоу-Сухум" в районе села Блабырхва Гудаутского района. По его словам, водитель нарушил правила, не уступив дорогу правительственному кортежу. Как рассказал министр, житель села Звандрипш 1996 года рождения Хаджарат Тарсман управлял автомашиной ВАЗ без водительского удостоверения, был в состоянии наркотического опьянения, и совершил столкновение с автомашиной, следовавшей в правительственном кортеже, где находился Гагулия.