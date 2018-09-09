В Абхазии объявили 12 сентября днем траура в связи с гибелью премьера

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Абхазии 12 сентября объявлен день траура в связи с гибелью в ДТП премьер министра республики Геннадия Гагулии.

Такое решение принято на заседании Госкомиссии по организации похорон премьер-министра, прошедшей в Сухуме под председательством президента республики Рауля Хаджимбы.

Госкомиссия также сообщает, что похороны Гагулии пройдут в это же день, в среду 12 сентября. Церемония прощания состоится в Доме культуры городе Гудаута.

Похоронят премьера в его в родовом селе Лыхны.

Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП поздно вечером 8 сентября в Гудаутском районе республики. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию после официального визита руководителей республики в Сирию. В автомобиль главы правительства врезалась другая машина.

В ДТП пострадали водитель и охранник премьера и были госпитализированы, позже их выписали из больницы.

На брифинге в воскресенье министр внутренних дел республики Гарри Аршба сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб глава правительства республики, по статье 263 УК Абхазии (нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека).

Он подтвердил, что ДТП произошло на 47-м километре трассы "Псоу-Сухум" в районе села Блабырхва Гудаутского района. По его словам, водитель нарушил правила, не уступив дорогу правительственному кортежу. Как рассказал министр, житель села Звандрипш 1996 года рождения Хаджарат Тарсман управлял автомашиной ВАЗ без водительского удостоверения, был в состоянии наркотического опьянения, и совершил столкновение с автомашиной, следовавшей в правительственном кортеже, где находился Гагулия.