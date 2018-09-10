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Премьер Швеции призвал оппозицию к сотрудничеству при формировании правительства

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Стефан Левен по итогам прошедших в стране парламентских выборов призвал оппозиционные партии к сотрудничеству для формирования правительства, сообщают СМИ.

По предварительным итогам выборов, возглавляемая Левеном "левая" коалиция набирает 40,6% голосов избирателей, оппозиционный Альянс "правоцентристов" - 40,3%. Сама Социал-демократическая партия, которую представляет премьер, набрала лишь 28,4% голосов, что является самым худшим показателем на выборах.

Левен заявил, что, поскольку ни один из блоков не получил большинства голосов, необходимо дождаться окончательных результатов и уже по их итогам решать вопрос о переговорах с целью формирования кабинета.

В то же время, он сообщил после обнародования первых итогов, что они свидетельствуют о "кончине политики блоков" в Швеции.

На расстановку сил, как отмечают наблюдатели, могут повлиять результаты голосования примерно 200 тыс. шведов, проживающих за рубежом, однако то, как они проголосовали, станет известно не раньше среды.

В то же время, лидер оппозиционеров председатель Умеренной коалиционной партии Ульф Кристеррсон выступил с требованием отставки действующего правительства.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Швеции Наталия Плевако в разговоре с "Интерфаксом" отметила, что от результатов выборов будет зависеть ситуация с возможным присоединением страны к блоку НАТО. Альянс правых партий активно выступает за присоединение к НАТО, в то время как "красно-зеленые" являются сторонниками сохранения нейтралитета. "Шведские демократы" в этой ситуации являются "третьей силой" и могут повлиять на позицию Стокгольма: в настоящее время евроскептики выступают против присоединения к НАТО.

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Теги: Швеция

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