Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано близ Новой Зеландии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тихом океане в 761 км северо-восточнее города Торанга на Северном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07:18 по Москве в понедельник землетрясения имел координаты -32.01 градуса южной широты и -179.20 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".