Землетрясение произошло на западе Монголии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в западной части Монголии в 590 км к югу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в 22:51 мск в среду сейсмособытия имел координаты 46.33 градуса северной широты и 93.87 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 160 км от монгольско-китайской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения составила 4,7 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, в 18:48 мск в среду в западной части Монголии был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5. Его эпицентр находился в 709 км к югу от Кызыла.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии.