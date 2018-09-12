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Президент Филиппин рассказал о готовящемся на него покушении

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Филиппин Родриго Дутерте в эфире филиппинского телевидения в среду заявил, что получил информацию о том, что группа оппозиционеров готовит покушение на него.

Он отметил, что получил доказательства от иностранного государства. "Мне сказали, что такой план (план покушения - ИФ) у них сейчас есть", - сказал Дутерте, однако уточнять, какая именно страна сообщила ему об этом, он не стал.

Президент Филиппин подчеркнул, что за этим планом, вероятно, стоит оппозиция, маоистские повстанцы и бывшие военные, которые, по его словам, в прошлом уже пытались совершить подобное покушение.

"Связь этих лиц с (планом покушения - ИФ) скоро выяснится, это может случиться в любой день", - отметил он.

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Теги: Филиппины, Родриго Дутерте

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