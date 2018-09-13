Монголия задумалась о вступлении в ШОС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Официальный Улан-Батор неоднозначно относится к перспективе вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар.

"Раньше мы к этому вопросу (вступления Монголии в ШОС - ИФ) относились очень конкретно: ограничимся ролью наблюдателя. Но со вступлением Индии и Пакистана мы тоже начинаем этот вопрос обсуждать открыто. Прямо скажу, неоднозначные выводы пока, но обсуждаем", - сказал Цогтбаатар в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсант".

При этом он уточнил, что "есть много аргументов и за, и против".

"Идея для нас новая, она раньше не обсуждалась. У многих есть сомнение, что нам это нужно. У нас нет ни терроризма, ни сепаратизма, ни экстремизма (борьба с этими "тремя силами зла" - основная задача ШОС - "Ъ"). Пограничных вопросов с соседями у нас нет. Так что мы продолжаем взвешивать (аргументы за и против - ИФ)", - пояснил глава МИД Монголии.