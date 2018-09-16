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Российские ракетоносцы Ту-160 совершили полет через Северный полюс

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-160 в августе совершили полет через Северный полюс, сообщил телеканал "Звезда".

В августе, Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца совершили перелет из Саратовской области на Чукотку.

"По дороге назад нашим летчикам поручили сходить на Северный полюс. А по пути оттуда выполнить боевую задачу", - сообщили в эфире телепрограммы "Военная приемка", посвященной полету двух самолетов Ту-160 на аэродром Анадырь в августе.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

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Теги: Ту-160

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