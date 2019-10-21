Два стратегических бомбардировщика Ту-160 отправятся в ЮАР

Архивное фото Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 посетят Южно-Африканскую Республику, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, в авиагруппу Воздушно-космических сил РФ, помимо двух Ту-160, войдут также самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".

В Минобороны заявляют, что цель визита - развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. "Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран", - отмечают в военном ведомстве.

Ранее Южно-Африканские национальные силы обороны сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 во вторник прибудут с визитом в ЮАР.

Визит осуществляется по приглашению ВВС ЮАР. Уже в понедельник ожидается прибытие в страну российских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ил-62, отмечалось в сообщении.

Российские Ту-160 совершат посадку на авиабазе "Ватерклуф" в столице ЮАР Претории в 06:30 по местному времени (07:30 по московскому времени) 22 октября. Почетный эскорт российских бомбардировщиков в воздушном пространстве страны будут обеспечивать истребители ВВС ЮАР Gripen и Hawk.

В декабре 2018 года два российских Ту-160 совершили перелет на несколько дней в Венесуэлу. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.

В августе этого года, а также в августе прошлого года два Ту-160 перелетали на аэродром на Чукотке вблизи границы с США.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 наряду с Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.