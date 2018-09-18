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Трамп задумался о размещении в Польше постоянной американской военной базы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что рассматривает идею о создании американской военной базы в Польше, сообщает агентство Bloomberg.

В ходе встречи в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой Трамп отметил, что "очень серьезно" изучает этот вопрос.

Президент США пообещал, что будет обсуждать эту тему с Варшавой.

"Если они хотят сделать это (разместить на своей территории базу США - ИФ), то, конечно, мы готовы поговорить об этом", - сказал Трамп.

Bloomberg отмечает, что такая база обеспечит постоянное военное присутствие США в Польше. В настоящее время американские военные проходят службу на польской территории, но не на постоянной, а на ротационной основе.

В сообщении отмечается, что Дуда считает, что его стране требуется постоянное американское военное присутствие, чтобы Варшаве было проще противостоять России.

Ранее СМИ сообщали, что Варшава предложила США разместить в Польше на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию.

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Теги: США, Дональд Трамп, Польша
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