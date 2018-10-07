Польша надеется, что решение по базе НАТО будет принято весной 2019

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что решение о месте размещения военной базы НАТО будет принято уже весной 2019 года, заявил он в интервью "Ъ".

Глава МИД Польши выразил надежду, что решение о будущей базе будет принято весной следующего года. По его словам, "требуются инвестиции в инфраструктуру для расширения и адаптации действующей базы (Fort Trump - ИФ)". Также стоит вопрос о конкретном месте размещения. Во многом это зависит от позиции Конгресса США и от заключений администрации президента США и Пентагона.

На вопрос, как быстро в Польше может появиться постоянная американская база, глава МИД Польши заявил, что 3000 солдат альянса уже в стране. Глава МИД отметил, что так как "угроза (со стороны России - ИФ) ближе к нам (Польше - ИФ), то мы хотим, чтобы они размещались у нас на постоянной основе".

Чапутович подчеркнул, что "что решение о размещении сил НАТО (и в том числе американских военнослужащих) блок принял в 2016 году после агрессии против Украины. Российские военные учения на Балтике и в Калининградской области свидетельствуют, что угроза со стороны России сохраняется".