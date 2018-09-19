Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
В мире

Из переполненного лагеря на Лесбосе перевезут на материк 2 тыс. беженцев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Около 2 тысяч мигрантов, рассчитывающих на убежище, будут переселены из чрезвычайно переполненного лагеря "Мориа" на греческом острове Лесбос, передает в среду агентство Associated Press.

По словам представителя греческого правительства Димитриса Цанакопулоса, они будут переселены на материковую часть страны, где их заявления будут быстрее рассмотрены.

"Ситуация в "Мориа", разумеется, сложна. Численность людей там выше лимитов", - приводит его слова AP. При этом он напомнил, что лагерь рассчитан на 3,1 тыс. человек, в то время как там на данный момент там размещены 9 тыс. беженцев.

В свою очередь глава региона Кристина Калогиру пригрозила закрыть лагерь, если правительство не улучшит ситуацию в нем.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Греция, Лесбос
В мире
Отравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушенииОтравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушении
Пострадавшая Анна Шапиро полагает, что ее хотели убить после того, как она "отвернулась от родины", пишет The SunПодробнее
 Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве
Операции РФ в киберпространстве направлены на то, чтобы влиять на население США и бросить вызов демократическим процессам, говорится в стратегии Минобороны СШАПодробнее
 КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигонКНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон
Пока нет сведений о денуклеаризацииПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Криовулканизм на Ямале, древнейший рисунок в мире и Шнобелевская премияПодробнее
Израиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20Израиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20
Также в израильской армии считают, что к "случайному инциденту" причастны Иран и "Хезболла"Подробнее
 В берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления ВерзиловаВ берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления Верзилова
Состояние участника Pussy Riot улучшилось, сейчас он вне опасности, заявили в клиникеПодробнее
 Российские военные подняли обломки самолета Ил-20 из водыРоссийские военные подняли обломки самолета Ил-20 из воды
Место крушения обнаружено в 27 км от населенного пункта Баниас в сирийской ЛатакииПодробнее
 Во Франции опровергли сообщения о причастности к исчезновению российского Ил-20Во Франции опровергли сообщения о причастности к исчезновению российского Ил-20
Ранее в министерстве обороны США также заверили, что не имеют отношения к инцидентуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеВ РоссииВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ миреПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеВ РоссииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии

Кандидат в президенты ФИДЕ Дворкович обвинил вице-президента организации в клевете

ЦИК РФ обозначил сроки проведения повторных выборов губернатора Приморья

Адвокат заключенного Макарова не согласилась с заявлениями ФСИН о краже записи побоев

Cуд арестовал акции Грудинина в "Совхозе им. Ленина" по делу о разделе имущества

Промсвязьбанк сделают агентом правительства по взысканию задолженности и госгарантиям

Стадиону ЧМ-2018 в Самаре вновь пригрозили отключением электричества

Конфликт кабардинцев и балкарцев в селе Кенделен стал поводом для доследственной проверки

По делу о похищении Авраама Руссо задержан бывший водитель Тельмана Исмаилова

Из переполненного лагеря на Лесбосе перевезут на материк 2 тыс. беженцев

Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области

Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ Минобороны сообщили, что причиной крушения стала техническая неисправность, пилоты живы Подробнее

Кандидат от КПРФ примет участие в новых выборах в Приморье

"Матч ТВ" покажет бой Нурмагомедова против Макгрегора в прямом эфире

В режиме онлайн анонсируется и показ пресс-конференции, предшествующей поединку Подробнее

Население РФ за январь-июль сократилось на 91,9 тыс. человек

США сертифицировали Ту-214 для полетов по договору об открытом небе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');