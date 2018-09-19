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Пострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницы

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Пострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницы
Ресторан Prezzo в Солсбери
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пару, доставленную в воскресенье в больницу Солсбери после инцидента в ресторане Prezzo, выписали из больницы, сообщает в среду глава сестринского отделения медучреждения Лорна Уилкинсон.

"В воскресенье вечером мы приняли в окружную больницу Солсбери двух человек после инцидента в центре города. Этих людей выписали", - говорится в заявлении Уилкинсон, размещенном на странице больницы в твиттере.

Сотрудница больницы рассказала, что обоим пациентам провели исследования на наличие нервно-паралитического вещества "Новичок", тесты не выявили его воздействия на пострадавших. Уикинсон подчеркнула, что оба пациента здоровы и больше не нуждаются в больничном уходе.

Информацию о том, что речь идет именно о паре, почувствовавшей себя плохо в ресторане Prezzo, подтверждает местное подразделение телерадиокомпании Би-би-си.

Очередной инцидент в Солсбери

Вечером в воскресенье в полицию графства Уилтшир поступил звонок о том, что 42-летний мужчина и 30-летняя женщина почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo. Пару направили в окружную больницу Солсбери.

В полиции тогда отметили, что "в связи с недавними событиями в городе" экстренные службы предприняли значительные меры предосторожности. Они использовали защитную экипировку и оцепили территорию вокруг ресторана, а посетителей отвели в пустующее здание, где их осмотрели медики.

В среду издание The Sun опубликовало интервью с женщиной по имени Анна Шапиро, которая утверждает, что именно она пострадала в инциденте в ресторане в Солсбери. По ее словам, она родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году получила гражданство Израиля. Шапиро заявила, что она ранее бежала из Лондона из-за угроз убийства, а сторонники российских властей хотят ее смерти, потому что она "отвернулась от страны". Супруг Шапиро Алекс Кинг, как утверждала газета, "все еще борется за свою жизнь в больнице".

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Теги: Великобритания, Солсбери

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