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Службу безопасности сената США обвинили в нежелании защищаться от хакерских атак

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В условиях, когда иностранные хакеры продолжают атаковать личные компьютеры сенаторов и их помощников, служба безопасности сената отказывает им в помощи, заявил сенатор-демократ Рон Уайден.

Агентство Associated Press сообщило, что в письме лидерам сената законодатель отметил, что "по крайне мере одна из главных технологических компаний" предупредила, что личные аккаунты электронной почты определенного количества сенаторов и их помощников "являются целями хакеров иностранных правительств".

Аналогичные методы, отмечает Associated Press, "использовались российскими военными агентами, которые скачивали информацию с личных аккаунтов для оказания влияния на выборы 2016 года".

Сенатор посетовал, что служба безопасности сената отказалась защищать личные почтовые ящики законодателей, поскольку в ее обязанности входит защита только официальных аккаунтов.

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Теги: США

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