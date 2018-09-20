Пляж в Греции оказался покрыт паутиной

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Около 300 метров пляжной линии оказались покрыты плотной паутиной в Греции, сообщает в четверг The Guardian.

Об этом стало известно после того, как Гианнис Гианнакопулос выложил на YouTube видео из города Аитолико, находящегося в 300 км от Афин.

Паутину сплели небольшие пауки-тетрагнатиды, которые отличаются удлиненными тельцами и длинными лапками. Эксперты отметили, что пауки не представляют опасности для человека, а причиной необычного явления стало резкое увеличение популяции комаров в регионе и начавшийся у пауков брачный сезон.

Сообщается, что ранее феномен наблюдался в 2003 году, когда вскоре после окончания брачного сезона численность популяции резко сокращалась, а паутина разлагалась естественным образом, оставив флору нетронутой.