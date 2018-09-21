Нью-Йорк приготовился отражать химические атаки

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Нью-Йорк готовится к противостоянию возможным атакам с использованием химического оружия, аналогичным отравлению в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил телеканал NBC.

"Заместитель руководителя отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер сказал, что собраны адреса объектов, вызывающих обеспокоенность в связи с возможной атакой на них с применением биологического оружия или отравляющих веществ. Полиция совместно с ФБР готовит списки лиц, в том числе бывших граждан России, критикующих нынешние российские власти, против которых атаки могут быть направлены", - говорится в сообщении телеканала.

Дж.Миллер также отметил, что его подразделение тесно контактирует с британским коллегами и обменивается информацией по этим вопросам. Он проинформировал, что нью-йоркская полиция провела серию штабных и полевых учений по отражению биологических и химических атак.

Это заявление чиновник сделал на специальном брифинге, посвященном подготовке американских спецслужб к проведению сессии Генассамблеи ООН.

Руководитель полиции мегаполиса Джеймс О'Нилл заявил на брифинге, что "в настоящее время нет угроз террористических атак для сессии ГА ООН и города Нью-Йорка".