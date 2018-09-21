Более 20 человек погибли в результате оползня на Филиппинах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В городе Нага на острове Себу на Филиппинах 22 человека стали жертвами оползня, вызванного сильными дождями, сообщает "Би-би-си" в пятницу.

"По данным на полночь, обнаружены тела 22 человек", - рассказал телеканалу представитель комитета города по противодействию кризисам.

Он добавил, что еще 60 человек остаются пропавшими без вести, и число жертв, вероятно, возрастет.

Он также подчеркнул, что поисковые операции будут расширены после того, как погодные условия улучшатся.

Накануне на филиппинском острове Себу сошел оползень, накрывший несколько домов в городе Нага. Из района оползня были эвакуированы около 300 семей.