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Число жертв крушения парома в Танзании превысило 150 человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 151 человека, сообщают в субботу местные СМИ.

"Спасательные операции возобновились утром", - передал местный телеканал Ти-Би-Си.

По информации местных властей, иностранных граждан среди погибших нет.

Ранее сообщалось о 126 погибших. По последним данным, 40 человек смогли спастись.

В настоящее время число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров точно не установлено. Очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.

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Теги: Танзания

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