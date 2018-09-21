Власти Танзании сообщили о 126 погибших при крушении парома

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 126 человек погибли в Танзании после того, как на озере Виктория перевернулся паром, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на слова министра транспорта Танзании Исаака Камвельве.

В сообщении отмечается, что сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы.

На данный момент не удалось точно установить число находившихся на борту парома пассажиров. По данным Associated Press, очевидцы утверждают, что число жертв может превысить двести человек. Отмечается, что такие паромы обычно перевозят сотни людей и часто бывают перегружены.

За два дня спасательных операций с перевернувшегося судна удалось спасти 37 человек.

По информации местных властей, иностранных граждан среди погибших нет.