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В Баку произошло извержение второго в мире по величине грязевого вулкана

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Извержение грязевого вулкана произошло в воскресенье в Гарадагском районе Баку, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в 8 часов 53 минуты в воскресенье в Гарадагском районе Баку", - говорится в сообщении.

Повторное извержение вулкана Отман-Боздаг было зарегистрировано в 9:58. "Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 м", - рассказали в ведомстве.

В последний раз извержение Отман-Боздага, являющегося вторым в мире по величине грязевым вулканом, произошло 6 февраля 2017 года.

Между тем 30 марта 2018 года на территории того же Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана Айрантокен.

Как сообщало Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, "извержение вулкана Айрантокен длилось около семи минут и сопровождалось столбом пламени. Примерная высота пламени составляла 100-150 метров. Продукты извержения распространились на площади около 2 га, их толщина составляет от 0,3 до 1,2 метров. На территории вулкана образовались радиальные трещины".

При этом Минэкологии отмечало, что окрестности грязевого вулкана не заселены.

Грязевые вулканы Отман-Боздага и Айрантокен находится на территории государственного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова.

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Теги: Азербайджан, Баку
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