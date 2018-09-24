Самолеты НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter в понедельник начнут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, полеты продлятся всю рабочую неделю. Самолеты будут отрабатывать полеты на низкой высоте, не ниже 152 метров и вдали от населенных пунктов.

Согласно решению Совета НАТО, самолеты альянса в порядке ротации осуществляют охрану воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, не имеющих своих истребителей, начиная с 20 марта 2004 года, когда государства Балтии стали членами Североатлантического союза.

Второй отряд миссии по охране воздушного пространства из Португалии на истребителях F-16 базируется в Литве на авиабазе Шауляй.