Трамп вылетел в Нью-Йорк на встречу с японским премьером

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк из Вашингтона на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщили СМИ.

"Отправляюсь в Нью-Йорк. Сегодня проведу вечер с премьер-министром Японии Абэ, поговорим по военным вопросам и по торговле", - написал Дональд Трамп в своем твиттере.

Prime Minster @AbeShinzo is coming up to Trump Tower for dinner but, most importantly, he just had a great landslide victory in Japan. I will congratulate him on behalf of the American people!