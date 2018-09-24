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Трамп вылетел в Нью-Йорк на встречу с японским премьером

Стороны обсудят военные и торговые вопросы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк из Вашингтона на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщили СМИ.

"Отправляюсь в Нью-Йорк. Сегодня проведу вечер с премьер-министром Японии Абэ, поговорим по военным вопросам и по торговле", - написал Дональд Трамп в своем твиттере.

Он добавил: "Мы сделали много в плане помощи Японии, и хотим более взаимовыгодных отношений. Все должно сработать!".

Ранее генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что в ходе пребывания премьера в Нью-Йорке с 23 по 27 сентября глава правительства выступит на сессии Генассамблеи ООН, 26 проведет официальную встречу с американским президентом. Запланирован также ужин с Дональдом Трампом.

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Теги: США, Япония

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