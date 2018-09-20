Абэ переизбран главой правящей партии Японии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Синдзо Абэ в четверг был переизбран председателем правящей Либерально-демократической партии Японии, сообщают СМИ из Токио.

Таким образом, он сохраняет за собой пост премьер-министра страны, который занимает с 2012 года.

За Абэ проголосовало большинство из 810 членов партии.

Выступая перед членами ЛДП,Абэ заявил: "Я хочу вместе со всеми вами заняться конституционной реформой".

Как сообщалось, Абэ выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Никакие поправки в конституцию Японии после 3 мая 1947 года не вносились.

Де-факто Япония обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.