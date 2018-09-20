Главные новости
В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майВ миреАсад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20
В мире

Абэ переизбран главой правящей партии Японии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Синдзо Абэ в четверг был переизбран председателем правящей Либерально-демократической партии Японии, сообщают СМИ из Токио.

Таким образом, он сохраняет за собой пост премьер-министра страны, который занимает с 2012 года.

За Абэ проголосовало большинство из 810 членов партии.

Выступая перед членами ЛДП,Абэ заявил: "Я хочу вместе со всеми вами заняться конституционной реформой".

Как сообщалось, Абэ выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Никакие поправки в конституцию Японии после 3 мая 1947 года не вносились.

Де-факто Япония обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Япония, Синдзо Абэ
В мире
Приговор бывшему помощнику Трампа за связь с Россией вынесут в декабреПриговор бывшему помощнику Трампа за связь с Россией вынесут в декабре
Майкла Флинна обвиняют в сокрытии информации от ФБР во время допросовПодробнее
 МИД Японии намерен уточнить у Лаврова планы России по мирному договоруМИД Японии намерен уточнить у Лаврова планы России по мирному договору
Заключить мирный договор предложил Владимир Путин в ходе Восточного экономического форумаПодробнее
 Помпео спрогнозировал отказ КНДР от ядерного оружия в январе 2021 годаПомпео спрогнозировал отказ КНДР от ядерного оружия в январе 2021 года
Вашингтон позитивно отреагировал на готовность лидера КНДР демонтировать полигон Тончан-ниПодробнее
 Беспилотник США в течение пяти часов вел разведку у Черноморского побережья РФБеспилотник США в течение пяти часов вел разведку у Черноморского побережья РФ
Вблизи Севастополя также был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС СШАПодробнее
Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20
Он также обвинил Израиль в "заносчивых" действияхПодробнее
 Пострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницыПострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницы
В их анализах не обнаружили следов "Новичка"Подробнее
 Отравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушенииОтравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушении
Пострадавшая Анна Шапиро полагает, что ее хотели убить после того, как она "отвернулась от родины", пишет The SunПодробнее
 Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве
Операции РФ в киберпространстве направлены на то, чтобы влиять на население США и бросить вызов демократическим процессам, говорится в стратегии Минобороны СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майВ миреАсад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20СпортЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионовВ миреБеспилотник США в течение пяти часов вел разведку у Черноморского побережья РФСпортИсполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА

Новым гендиректором "Силовых машин" стал Тимур Липатов из "Интер РАО"

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честноГлава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможным Подробнее

Врио губернатора Приморья Тарасенко поддержал отмену итогов выборов

Заксобрание Приморья заявило о планах назначить дату повторных выборов 26 сентября

СКР не приступал к проверкам по фактам нарушений на выборах главы Приморья

Абэ переизбран главой правящей партии Японии

Ищенко обжалует в суде решение об отмене результатов выборов в Приморье

Врио губернатора Приморья Тарасенко останется на своем посту до новых выборов

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Башкирии

Конфискованный у экс-губернатора Сахалина Хорошавина Lexus продан за 2,5 млн рублей

Цена на нефть Brent приблизилась к $80 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 20 сентября

Выходные в 2019 году; соболезнования и объяснения в связи с крушением Ил-20 Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');