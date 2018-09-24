Италия ужесточит миграционные правила

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совет министров Италии единогласно одобрил декрет "о безопасности и миграции", получивший в стране название "lекрет Сальвини", сообщает в понедельник агентство ANSA.

Декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства. В частности среди мер - лишение гражданства людей, обвиняемых в международном терроризме, а также приостановка запросов на предоставление убежища для мигрантов, обвиняемых в распространении наркотиков, сексуальных домогательствах и причинении тяжкого вреда здоровью.

Инициатор законопроекта вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини поприветствовал принятие декрета. "Я счастлив. Это шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной", - написал он в фейсбуке.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет сделает итальянское законодательство более эффективным. "Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения", - сказал он.

У парламента Италии есть 60 дней, чтобы проголосовать за то, чтобы декрет стал законом.