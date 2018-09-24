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СК Минска прекратил дело в отношении экс-директора агентства БелаПАН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении журналиста Алеся Липая, скончавшегося 23 августа, прекращено.

Согласно постановлению следственного комитета, расследование подлежит прекращению на основании пункта 7 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса (обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, - в отношении умершего), сообщило агентство БелаПАН со ссылкой на следственный комитет.

В июне 2018 года в отношении экс-директора Бела ПАН Липая было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов).

Липай родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района. В 1988 году во время учебы на факультете журналистики БГУ преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты "Лирник". В 1988 году стал первым корреспондентом "Радио Свобода" в Белоруссии. Стал основателем и руководителем информационного агентства БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Республики Беларусь, которое работает с 1991 года.

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Теги: Белоруссия, Алесь Липай, БелаПАН
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