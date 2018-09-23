В ЕС выразили соболезнования в связи с терактом на военном параде в Иране

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о соболезнованиях Евросоюза в связи с террористической атакой на военный парад в Ахвазе.

"Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв и народу Ирана. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в его заявлении, распространенном в Брюсселе вечером в воскресенье.

В коммюнике представителя ЕВС отмечается, что "по меньшей мере, 25 жизней были потеряны, и десятки человек получили ранения" в результате этого террористического нападения.