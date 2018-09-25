В МИД РФ заявили, что биолаборатория США использует граждан Грузии как подопытных кроликов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают, что США в своей лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси используют граждан Грузии в качестве подопытных кроликов.

"По сути, то, что сейчас происходит в Грузии, по нашей оценке, это работа американского военного ведомства на грузинской территории с биологическим материалом и использование нашего соседа, наших грузинских товарищей, партнеров, как подопытных кроликов", - заявил журналистам во вторник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

"Грузия - наш сосед. Естественно, мы прекрасно знаем, что там происходит. Грузия - она, в принципе, прозрачна при современных средствах. Если сейчас спичечный коробок виден, то что говорить о маленькой Грузии, любимой всеми российскими людьми. И контакты все сохранились - и на экспертном уровне, и человеческие", - заявил российский дипломат.

При этом он отметил, что в Москве не могут доподлинно определить, что происходит в этой лаборатории и каковы будут последствия деятельности там американцев.