Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейВ РоссииТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФ
В мире

В МИД РФ заявили, что биолаборатория США использует граждан Грузии как подопытных кроликов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают, что США в своей лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси используют граждан Грузии в качестве подопытных кроликов.

"По сути, то, что сейчас происходит в Грузии, по нашей оценке, это работа американского военного ведомства на грузинской территории с биологическим материалом и использование нашего соседа, наших грузинских товарищей, партнеров, как подопытных кроликов", - заявил журналистам во вторник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

"Грузия - наш сосед. Естественно, мы прекрасно знаем, что там происходит. Грузия - она, в принципе, прозрачна при современных средствах. Если сейчас спичечный коробок виден, то что говорить о маленькой Грузии, любимой всеми российскими людьми. И контакты все сохранились - и на экспертном уровне, и человеческие", - заявил российский дипломат.

При этом он отметил, что в Москве не могут доподлинно определить, что происходит в этой лаборатории и каковы будут последствия деятельности там американцев.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МИД РФ, США, Грузия
В мире
Основатели Instagram уйдут из компанииОснователи Instagram уйдут из компании
В последнее время у создателей соцсети возникали конфликты с руководством Facebook относительно автономии для фотосервисаПодробнее
 ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с Ираном
Как заявила Федерика Могерини, Евросоюз, несмотря на протесты США, намерен сохранить торговые отношения с ТегераномПодробнее
 В Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от КитаяВ Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от Китая
Это первый запрет партии в Гонконге за 21 годПодробнее
 "Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20"Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20
По словам источника издания, чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчетом можно будет закрепить российских офицеровПодробнее
СМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения КитаюСМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения Китаю
В числе претензий — обвинения во вмешательстве в выборыПодробнее
 Украинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на АзовеУкраинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на Азове
По информации журналистов, поисково-спасательное судно и морской буксир станут основой новой военно-морской базы украинского флотаПодробнее
 Спасатели нашли выжившего после аварии парома в ТанзанииСпасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании
Бортинженер заперся в машинном отсекеПодробнее
 В Иране заявили о ликвидации совершивших атаку на парад в Ахвазе боевиковВ Иране заявили о ликвидации совершивших атаку на парад в Ахвазе боевиков
Как сообщил представитель ВС Ирана, троих террористов уничтожили на месте, четвертый умер в больнице, все они были связаны с США и ИзраилемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейВ РоссииТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиВ РоссииКандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборов

Роспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктов

Роспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктовГлава ведомства Анна Попова констатировала, что современная продукция может иметь вкус и запах настоящей, но оставаться фальсификатом Подробнее

Нефть Brent поднялась выше $82 впервые с осени 2014 года

В доме-музее Леонида Андреева в Орле произошел пожар

ВЭБу в 2019-2021 годах урежут субсидии на выплату внешнего долга

Госдума обязала уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за день

Bloomberg сообщил о планах Абрамовича продать "Челси" за 3 млрд фунтов

Госдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законов

Госдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законовМеждународные и иностранные организации не смогут больше быть независимыми экспертами с аккредитацией Минюста Подробнее

Четверо мигрантов арестованы по делу о похищении бизнесмена в Тюмени

Экипаж следующей экспедиции на МКС вылетел в Казахстан

Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Китае

Экс-замглавы ФАС Овчинников перешел в "Роскосмос"

Российские военные развернули ракетный комплекс "Бастион" в Арктике

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 сентября

В МИД РФ заявили, что биолаборатория США использует граждан Грузии как подопытных кроликов

Fitch оценил потенциальный объем проблем банков РФ более чем в 4 трлн рублей

Руководство сельской школы под Астраханью уволили после издевательств над учеником

Сообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией

Сообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейРанее "Ведомости" писали, что эти партии, с точки зрения администрации президента, перешли красную черту и могут разделить судьбу внесистемной оппозиции Подробнее

Министры Израиля обсудят ситуацию в регионе и отношения с Россией

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');