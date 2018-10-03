В мире

Грузия получила от США $500 тыс. на борьбу с пропагандой недружественных стран

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США выделил грузинскому правительству $500 тыс. на борьбу с пропагандой, которую осуществляют недружественные Грузии страны, сообщил в среду на брифинге глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

"Мы вместе с нашим стратегическими партнером разработали очень важный план действий для противостояния этой агрессивной пропаганде, осуществляемой со стороны недружественных нам стран. Выделенные Госдепартаментом средства будут направлены на укрепление наших стратегических коммуникаций", - сказал Бахтадзе.

По его словам, средства будут переданы действующему в Грузии Информационному центру НАТО и ЕС, они будут способствовать информированию населения "о благах евроатлантической интеграции".

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Теги: Грузия, США

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