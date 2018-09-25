Трамп пообещал, что США не будут учить других правильно жить

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что Вашингтон не собирается учить другие страны, как правильно себя вести.

"США не будут говорить вам, как жить, работать или вести войну. Мы только просим, чтобы вы в ответ уважали наш суверенитет", - сказал он.

При этом американский лидер заявил, что Штаты всегда будут действовать, исходя из собственных интересов.

"Как моя администрация уже демонстрировала, Америка всегда будет действовать, исходя из наших национальных интересов", - сказал он.

"Мы не позволим делать жертв из наших рабочих, обманывать наши компании. Америка всегда будет защищать своих граждан", - подчеркнул Трамп.