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В Индии отменили уголовное преследование за измену

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Индии постановил, что вступление в связь с замужней женщиной не является уголовным преступлением, сообщает в четверг BBC News.

Председатель Верховного суда Индии Дипак Мисра (Dipak Misra), зачитывая приговор, заявил, что измена не может быть уголовным преступлением, так как является

Мужчина, уличенный в связи с замужней женщиной, приговаривался с штрафу или тюремному заключению до пяти лет

предметом таких гражданских споров, как бракоразводный процесс.

BBC News сообщает, что петицию о признании закона недействительным составил 41-летний индийский бизнесмен, живущий в Италии. По его словам, закон неявно дискриминирует женщин, так как создает ложное представление о женщине как собственности мужчины.

Текущее правительство страны возражало против отмены закона, так как декриминализация измены навредит брачным союзам, а индусы свято чтят институт брака.

Отмечается, что мужья часто злоупотребляли законом при разводе с женами, иногда подавая иски на их несуществующих любовников, чтобы испортить репутацию бывшей жене.

Измена остается преступлением во многих мусульманских странах мира, а также в 21 штате США, включая Нью-Йорк.

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Теги: Индия

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