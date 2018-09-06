Верховный суд Индии декриминализовал однополые связи

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Индии вынес постановление о декриминализации однополых связей, сообщает в четверг BBC News.

"Уголовное преследование за сексуальные контакты иррационально, деспотично и явно неконституционно", - заявил председатель Верховного суда Индии Дипак Мисра (Dipak Misra), зачитывая вердикт.

Это решение отменяет постановление Верховного суда 2013 года, в котором однополые связи определялись как противоестественные и влекли за собой тюремное наказание вплоть до десяти лет, а также штраф.

Уголовное преследование за однополые связи в Индии было введено в 1861 году, еще во времена британского колонизма. В 2009 году высокий суд Дели вынес решение о снятии запрета на гомосексуальные контакты, назвав положение неконституционным, после чего в 2013 году Верховный суд постановил его отменить.