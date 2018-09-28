В Казахстане пожарили 223-метровый шашлык для "Книги рекордов Гиннесса"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В городе Макинске Акмолинской области Казахстана работники птицефабрики приготовили шашлык длиной более 223 метров, установив тем самым новый мировой рекорд, сообщила пресс-служба "Aitas KZ".

По информации пресс-службы, приготовлением 420 килограммов куриного мяса занимались 220 работников ТОО "Манкинская птицефабрика". Предполагается, что попробовать шашлык смогут более 3 тысяч человек, отметили в пресс-службе.

Специально для подтверждения рекорда в Макинск прибыл представитель "Книги рекордов Гиннесса". Рекорд был установлен и зафиксирован, длина шашлыка составила 223 метра 65 сантиметров.

Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году в Сингапуре, тогда длина шашлыка составила 140 метров.