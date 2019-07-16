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Улица в Уэльсе с углом подъема 37,5 градуса признана самой крутой в мире

Прежним рекордсменом считалась Болдуин-стрит в Данидине в Новой Зеландии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Книге рекордов Гиннесса сменился рекордсмен среди улиц с самым крутым подъемом. Теперь рекорд признан за улицей Ffordd Pen Llech в историческом центре города Харлех в Северном Уэльсе, сообщает BBC News.

На самом крутом участке угол наклона на этой улице составляет 37,5 градуса, тогда как прежний рекордсмен - Болдуин-стрит в новозеландском Данидине - не превышает угла 35 градусов.

Признания Ffordd Pen Llech добились местные активисты. Они обратили внимание, что крутизна улиц в Харлехе и Данидине измерялась по разной методике. Поэтому они снова привлекли специалистов, заказали новые замеры и выяснили, что валлийская улица все же круче. Один из них, Гвин Хедли, сказал BBC, что очень рад: "Мне жаль новозеландцев, но круче - это значит круче". Отмечать победу в Харлехе планируют 20 июля.

Журналист новозеландского издания Stuff Хэмиш МакНили признался, что потеря статуса рекордсмена его очень злит. По его сведениям, теперь на статус самой крутой в мире собирается претендовать одна улица в Сан-Франциско.

Уэльс Книга рекордов Гиннесса Новая Зеландия

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