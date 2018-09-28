Россия будет отстаивать дипсобственность в американских судах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия завершает подготовку иска по ситуации с российской дипломатической собственностью в США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается дальнейших правовых действий, мы завершаем подготовку иска в американские суды, мы наняли юристов, и мы хотим начать с американских судов", - заявил он на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

Лавров подчеркнул, что понимает, что это будет "непростой путь", но в то же время российская сторона готова к внесудебному решению на взаимной основе, если США "все-таки сочтут возможным вернуться к выполнению своих международных обязательств".