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Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу украинского "Миротворца"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оказался в разделе "Чистилище" на сайте "Миротворец" за серию действий и заявлений против Украины.

Как сообщают данные сайта, министра внесли в базу за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за прямые угрозы вооруженного вторжения в Украину".

Отмечается, что среди причин внесения министра иностранных дел Венгрии в базу "Миротворец" является также вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений в Украине.

Кроме того, за участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

В пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия вышлет консула Украины из страны, если Киев первым пойдет на такой шаг, "Если они вышлют нашего консула из Украины, мы немедленно вышлем одного из их консулов из Венгрии", - сказал Сийярто журналистам. 26 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не достиг согласия с главой МИД Венгрии в вопросе помощи венгерской общине на Украине.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области, была также распространена видеозаписи с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию родиной и обязуются служить ей, сотрудники консульства призывают их скрыть от госструктур Украины факт получения венгерского гражданства.

Украинский сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу данных людей, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

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Теги: Украина, Венгрия

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