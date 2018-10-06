Глава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с Россией

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Украина исключает возможность легализации двойного гражданства с Россией, считает министр иностранных дел страны Павел Климкин.

"Все случаи получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", - сказал Климкин в пятницу вечером в программе "Тема дня" на телеканале "UA:Харкив".

Вместе с тем, он допустил, что в случае с другими странами вопрос легализации двойного гражданства может обсуждаться. "Украинцы переехали в Канаду или в Соединенные Штаты, они сохранили свою украинскую ментальность, они готовы нам помогать. Возможно, мы можем посмотреть на условия, каким образом они могут, сохраняя свое гражданство, получить или временно, или полностью и украинское гражданство ", - сказал глава МИД страны.

Украине, считает Климкин, необходим новый закон "О гражданстве". Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым введение уголовной ответственности за двойное гражданство, он сказал: "У нас у многих этнических венгров и румынов - двойное гражданство. Если мы сейчас введем для всех уголовную ответственность, они что, все по определению преступники?".